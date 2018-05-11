Бывшего директора московского "Гоголь-центра" Алексея Малобродского перестали приковывать наручниками к кровати в больнице, в которую он был госпитализирован накануне после того, как ему стало плохо в зале суда.

Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Малобродский находится в отделении кардиореанимации одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое, но, по словам Федотова, стабильное.

О том, что конвой приковывает Малобродского наручниками к больничной койке, сообщили накануне посетившие больницу члены московской Общественной наблюдательной комиссии.

В четверг Басманный суд Москвы отказался рассматривать очередное ходатайство о переводе Малобродского, обвиняемого в хищении по так называемому делу "Седьмой студии", из СИЗО под домашний арест. Бывшему директору "Гоголь-центра" стало плохо, он потерял сознание и упал. В суд вызвали "Скорую", однако она, оказав первую помощь, уехала. Лечащий врач Малобродского заявил, что у него диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и инфаркт миокарда. Несмотря на это, Малобродского оставили в конвойном помещениии только через несколько часов разрешили госпитализировать.

Вечером в четверг мэр Москвы Сергей Собянин высказался о происходящем, написав о том, что врачи окажут Малобродскому всю необходимую помощь.

Алексей Малобродский и проходящий вместе с ним по делу режиссер Кирилл Серебренников неоднократно заявляли о своей невиновности.