США осудили репрессии в отношении "Свидетелей Иеговы" в России

Представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс 10 мая на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене обвинила российские власти в "усилении ограничений свободы совести и вероисповедания в России". В заявлении, в частности, были упомянуты репрессии по отношению к признанной в России экстремистской и запрещенной организации "Свидетели Иеговы", в том числе обыски, которые прошли в апреле в Уфе, Полярном, Владивостоке и Шуе. "Россия продолжает использовать антиэкстремистское законодательство для криминализации свободного отправления религиозных культов" - говорится в заявлении, в котором особое внимание уделяется именно преследованиям "Свидетелей Иеговы".

Обыски в городе Полярный Мурманской области, о которых идет речь в заявлении, прошли 18 апреля в 7 квартирах, допрошены были 17 человек. 10 мая суд в Мурманской области отправил на 55 дней в СИЗО Романа Маркина и Виктора Трофимова, которые, как сообщает Европейская ассоциация Свителетей Иеговы, не выходили на связь после обысков 18 апреля. Их обвиняют в "организации деятельности экстремистской организации".

Накануне суд во Владивостоке арестовал до 20 июня последователя "Свидетелей Иеговы" Валентина Осадчука.

В 2017 году Верховный суд России утвердил постановление о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.