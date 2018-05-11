В Омске решили заморозить строительство метро

Правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена, которое было начато в 1992 году. Об этом сообщает местное издание БК55.

При этом первый заместитель главы регионального правительства Валерий Бойко отметил, что не стоит рассматривать это как окончательное "закапывание" метро. По его словам, власти области рассмотрят варианты дальнейшего использования построенных тоннелей.

По данным "Коммерсантъ-Новосибирск", в строительство метро уже вложено 14 миллиардов рублей.

За 26 лет в Омске построили только одну станцию метро — "Пушкинскую". Для жителей города открыли ее подземный переход.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение — еще 400 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции "Заречная", а площадку на станции "Кристалл" полностью закрыть.

Первую линию омского метро планировали открыть в 2008 году, затем сроки неоднократно переносили. В 2012 году премьерДмитрий Медведев распорядился выделить деньги на строительство, чтобы открыть метро к 300-летию Омска в 2016 году.