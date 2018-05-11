Советник президента США Дональда Трампа Келли Садлер пренебрежительно отозвалась о больном раком сенаторе Джоне Маккейне, утверждают американские СМИ со ссылкой на присутствовавших на закрытом совещании в Белом Доме.

Два источника подтвердили агентству Associated Press, что Садлер заявила на совешании, что возражения Маккейна против назначения Джины Хаспел директором ЦРУ не следует принимать в расчет, поскольку сенатор "все равно умирает".

Белый Дом в своем заявлении по поводу инцидента не подтверждает и не отрицает, что он имел место. В нем сказано лишь об уважении к Маккейну и его заслугам. Сама Садлер пока не комментирует утверждения прессы. Жена Маккейна Синди в твиттере напомнила Садлер, которая занимает пост специального советника президента, что Маккейн является отцом пятерых детей и дедом семерых внуков.

Джон Маккейн - один из наиболее последовательных оппонентов президента Трампа в Республиканской партии. В прошлом году у него был обнаружен рак мозга. С декабря Маккейн отсутствует в Сенате по состоянию здоровья. Об ухудшении его здоровья косвенно свидетельствует появившиеся недавно в СМИ публикации о том, что сенатор отдал распоряжения по поводу своих будущих похорон, в том числе пожелание, чтобы на них не присутствовал Трамп.