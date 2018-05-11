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Иванишвили вновь возглавил партию "Грузинская мечта"

Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили возглавил правящую партию Грузии, сообщает "Интерфакс". Делегаты на съезде в Тбилиси в пятницу единогласно избрали миллиардера председателем партии "Грузинская мечта".

О том, что Иванишвили может вновь встать во главе партии власти, в конце апреля заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Бидзина Иванишвили основал партию "Грузинская мечта" в 2011 году, победил на парламентских выборах 2012 года партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) и по сути, заставил экс-президента, против которого генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела, бежать из страны.

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