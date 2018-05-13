“Собибор” Хабенского. Эфир в 18.05

Много или мало мы знаем о Холокосте? Почему одни специалисты называют восстание в лагере уничтожения Собибор самым исследованным эпизодом в истории Холокоста, а другие считают документы недостаточными? Кем был Александр Печерский, советский еврей, руководитель восстания в Собиборе, до своего подвига и после? Хабенский и Печерский: право на символизацию истории и героя. Побег или восстание? Как в фильме комендант лагеря превратился в патологического садиста с эротическими отклонениями, пачка сигарет в яблоко, зачем в лагере играет еврейский оркестр, а Печерскому устраивают “прописку”? Почему голландская еврейка Люка носит маникюр и свободно перемещается по лагерю, советский еврей-военнопленный называет своих собратьев “пархатыми” и славит Сталина, а зрители вынуждены сомневаться в исторической достоверности картины? Почему восстание евреев в лагере смерти Собибор и подвиг Печерского замалчивались и в Советском Союзе, и в России? Государственный пиар “Собибора”: “советский” подвиг.

Лев Симкин, юрист, правовед, писатель, автор биографии Александра Печерского “Полтора часа возмездия”; Михаил Эдельштейн, историк литературы, научный консультант фильма, соавтор альбома “Собибор. Хроника восстания в лагере смерти”; Владимир Долин, историк, журналист; Ксения Сахарнова, режиссер документального кино, автор youtube-видеоблога Film History. В записи Андрей Плахов, кинокритик; Леонид Терушкин, историк-архивист, руководитель архива Научно-просветительского центра Холокост в Москве; Илья Васильев, глава фонда Александра Печерского.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова