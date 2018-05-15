Право на оружие. Эфир в 21:05

По данным опроса Фонда общественное мнение 82 процента россиян выступают против свободной продажи оружия. При этом 16 процентов респондентов купили бы оружие себе. Разрешать ли гражданам вооружатьсяи может ли ношение короткоствольного огнестрельного оружия стать легальным в России? Спросим у Ильи Костромова и Игоря Шмелева