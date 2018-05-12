Саакашвили назвал "нападением" действия полиции в Тбилиси

В Тбилиси полиция уступила проезжую часть участникам акции на проспекте Руставели. Собравшиеся поблагодарили полицию за то, что им уступили дорогу, сообщает информационный портал Грузия-онлайн. Акция "Мы выходим за свободу" у парламента началась в 15 часов. Её участники требуют отставки отставки премьера и министра внутренних дел.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал "нападением" полицейские рейды в популярных тбилисских клубах в ночь на 12 мая. Об этом сообщает издание "Нападение на клубы в самое загруженное и многолюдное время не имеет ничего общего с наркоборьбой – это акция по запугиванию. Личности и адреса всех крупных барыг известны, как и каналы поставок", — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

По мнению бывшего президента, в настоящее время крупным поставщикам наркотиков в Грузии покровительствуют высшие должностные лица. Поэтому, как утверждает Саакашвили полиция получает приказы, вместо перекрытия реальных источников наркоторговли, "демонстрировать ограничения в чисто русском стиле".

Саакашвили, находясь у власти, в 2006 году провозгласил курс на "нулевую толерантность" к наркотикам. Признавая ошибки, допущенные в тот период в борьбе с наркотиками, он утверждает, что при его правлении никогда не проводились операции, подобные проведённым минувшей ночью в Тбилиси. "Ужесточите контроль за границами, вместо преследования потребителей, задерживайте крупных реализаторов. Также необходима продуманная информационная кампания, чтобы объяснить молодежи с какими рисками для их жизни сопряжена наркозависимость", призвал Саакашвили нынешнюю грузинскую власть.

Ранее корреспондент Радио Свобода сообщил из Тбилиси, что в ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов "Басиани" и" Галерея" в центре Тбилиси. Позднее МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. На днях из-за передозировки погибли четыре подростка.

В ходе обыска в "Басиани" и "Галерея" полиция задержала восемь человек, обвинив их в распространении наркотиков. Посетители клубов оказали полицейским сопротивление. Затем около тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, где произошли стычки с полицией. В ходе беспорядков были задержаны еще 20 человек. В том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидат в президенты от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции.