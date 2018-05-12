В Париже нападение у Оперы – есть жертвы, нападавший убит

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Парижа, недалеко от парижской Оперы. Телеканал BFM TV сообщает, что, по предварительным данным, погиб один человек, восемь пострадали. Нападавший был убит полицией, сообщило Международное французское радио.

Агентство AFP передаёт об одном погибшем и нескольких раненых в результате нападения человека с ножом. Нападавший был застрелен полицейскими. Инцидент произошёл у здания парижской Оперы. Полиция заявляет, что нападавший был "обезврежен" раньше, чем стали ясны причины или мотивы его поступка.