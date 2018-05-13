Названо имя напавшего на прохожих в Париже - Хамзат Азимов

Уроженец Чечни, который совершил нападение на прохожих в Париже, имел французское гражданство. Об этом сообщает France Info. Сообщается, что он получил французское гражданство в 2010 году. Он родился на территории Чечни 1 ноября 1997 года, его имя — Хамзат Азимов.

Ранее сообщалось, что напавший на прохожих в Париже выходец из Чечни был известен французским спецслужбам по своим связям с исламистским подпольем.

Нападение на прохожих в центре Парижа произошло вечером 12 мая. Вооруженный ножом злоумышленник с криком "Аллах Акбар!" напал на прохожих у здания Оперы, убил одного человека и ранил четверых. Полиция застрелила нападавшего.