НКО потребовали от депутатов вывести лекарства из-под контрсанкций

Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили главам обеих палат российского парламента письмо с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу из-за санкций. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Список должно поготовить правительство на основании поправок, которые сейчас рассматриваются депутатами. Первое чтение законопроекта назначено на 15 мая. Ранее в Госдуме пообещали, что ко второму чтению законопроекта речи о прямом запрете лекарств и медицинского оборудования там идти не будет. Однако авторы письма полагают, что возможность наложения ограничений на ввоз товаров по открытому перечню не дает гарантий, и медицинские изделия подпадут под запрет.

Среди подписавшихся под обращением — представители руководства фонда "Подари жизнь", фонда Константина Хабенского, фондов "Дети-бабочки", "Галчонок", "Вера".

Авторы обращения убеждены, что "фармацевтический рынок России и без запретов не обладает высокой привлекательностью для иностранных компаний". Так, фонд "Подари жизнь" вынужден ввозить в Россию по рекомендациям врачей-онкологов более 30 незарегистрированных в России препаратов, необходимых по индивидуальным жизненным показаниям для лечения детей с онкогематологическими и иммунологическими заболеваниями.

НКО также опасаются возможного запрета на ввоз из США и других стран "технологического оборудования", в частности,аппаратов искусственной вентиляции легких и искусственного кашля. Они, в частности, используются фондом помощи хосписам "Вера".

Кроме того, фонды обеспокоены возможностью распространения ограничений на расходные материалы, например, на импортные атравматические перевязочные материалы, которые "жизненно необходимы пациентам с буллезным эпидермолизом".

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии "Коммерсанту" заявил, что "без изучения конкретных параметров нуждаемостироссийского рынка и больных, особенно редкими орфанными заболеваниями, решение по сокращению приобретения лекарственных препаратов принимать нельзя".