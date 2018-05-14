"Кудрин возглавит Спортлото!". Соцсети о политических назначениях нового срока

Основные назначения в правительстве уже сделаны, но есть ещё немало высоких постов (а некоторые из них ещё и на глазах освобождаются).

Так, одно из главных кадровых событий - Алексей Кудрин согласился возглавить Счётную палату.

Кто-то видит здесь опасное потакание либералам, а кто-то, включая самих либералов, скорее, издёвку.

Александр Морозов:

нет, Кудрин - это "святой старец"! В РБК пишут, что фракция Единой России (не Путин, а какая-то фракция) предложила ему пост председателя Счетной палаты. И он вместо того, чтобы как Ленин сказать с броневика: "Кто вы такие? Я вас не звал? Идите отсюда!" - он деликатно, тихим шепотом, сказал: "спасибо, подумаю".

Пётр Толстой:

Пост главы СП не подразумевает политической деятельности реформатора, где могли бы сыграть роль те или иные политические взгляды. Это контролирующий, надзорный орган, это как раз та деятельность, в которой Кудрин блестяще себя зарекомендовал. Кроме того, всегда должна присутствовать система сдержек и противовесов, поэтому у нас уже многие контролирующие посты занимают представители оппозиции, например, Татьяна Москалькова, Борис Титов, Игорь Артемьев и т.д. Так что, если Алексей Леонидович согласится принять предложение, а Госдума одобрит эту кандидатуру, это будет очень полезно и для политической системы страны, и для ее экономики.

Ирина Алкснис:

Вообще, информация про Кудрина и Счетную палату настолько феерична, что никакая шутка по данному поводу не перекроет по остроумию саму новость.

Чувство юмора у Путина, конечно, выдающееся.

Станислав Яковлев:

Экс-министр финансов Алексей Кудрин на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме принял предложение депутатов возглавить Счетную палату.

При этом в КГИ у Кудрина работает довольно странная тусовка оголтелых навальнистов.

Интересно сейчас будет посмотреть на их уморительные припадки и конвульсии.

Аркадий Кайданов:

Кудрину предложено возглавить Счетную палату.

Типа, считаешь хорошо? Лучше всех на раене? Прям не можешь без этого? Ну, иди, считай. Руками не трожь только!..

Глеб Черкасов:

Если Кудрин откажется от очередного предложения, то он еще больше станет похож на Явлинского образца 90-х годов. Причем ближе к концу 90-х когда предлагали должности где-то и по инерции.

Если согласится Кудрин, то велик риск стать как Степашин, который зашел в 2000 году в СП перспективным политиком, а вышел через много лет уверенным пенсионером.

Сколь Сциллы не бойся, а Харибда от тебя не уйдет

Борис Грозовский:

А вот зря все иронизируют про Кудрина в СП. Потому что шансов провести реформы, работая в АП или в пр-ве, у него было 0%. А шансов реформировать СП больше, порядка 10%. Только надо так изменить закон о ней, чтобы "заказчиком" её работ могли быть не только президент и (отсутствующий) парламент, но и NGO, особенно иноагенты. СП, и так немного усилившая качество аналитики при Голиковой, теоретически может стать этаким антикоррупционным центром и внести ощутимый вклад в падение насквозь коррумпированного и ориентированного на извлечение рент политического режима. А главными друзьями СП станут Transparency, ФБК, OCCRP и другие расследователи. Кроме того, за СП институционально закреплена роль "критикана" происходящего во всех отраслях, на которые расходуются госсредства - от образования, здрава и эко до разных там дорог, всех ГЧП и прочего космоса с энергетикой впридачу. Эту работу тоже можно многократно усилить и перевести на русский язык - так, чтобы отчёты СП читались как расследования Навального. Только роль СП недоинституционализирована (в её основании президент и отсутствующий парламент, а общества нету. В общем, если потенциал этого института, понятый таким образом, реализовать хотя бы на 30-40%, будет уже очень круто. Но для этого СП и Кудрину надо мысленно сменить "заказчиков' своего аудита. В общем, шансов принести пользу на этом месте в несколько раз больше, чем на тех, что Кудрину не достались.

Алексей Венедиктов:

Председателя можно снять только по представлению президента; Над председателем нет никого, кроме президента; Счетная палата – это рука в железной перчатке Генпрокуратуры и СК против любого госслужащего любого ранга

Кирилл Рогов:

Счетная палата имеет смысл, и большой смысл, как орган парламентского контроля. Так как парламента нет, то и счетная палата - выморочный орган, обслуживающий авторитаризм и системную коррупцию. Ее функция здесь не давать воровать/тратить впустую тем, кому не положено, чтобы было что воровать/тратить впустую тем, кому положено. - Все. К сожалению.

Никита Кричевский:

Предложение Алексею Кудрину возглавить Счетную палату – бессмысленное для всех заинтересованных сторон.

1. Пост главы СП не предполагает проведения каких-либо «реформ». Функции СП – контрольно-надзорные и всего лишь. К тому же ореол «реформатора», приклеившийся к Кудрину в последние годы – глубоко ошибочный, и имеет право на жизнь исключительно при присущем Кудрину бухгалтерском подходе. Например, по Кудрину повышение пенсионного возраста необходимо, потому что денег в бюджете нет; но что мешало Кудрину снизить в середине нулевых пенсионный возраст лет, скажем, до 50? Нонсенс? Но у Кудрина все так.

2. В то же время руководство СП – последний вагон, в который при нынешнем путинском раскладе Кудрин может запрыгнуть. В СП бюджет, кабинет, определенные полномочия, к тому же есть, где «команду» разместить. То, что СП начнет шарахать из стороны в сторону, никого не волнует: компетенций в сфере государственного аудита у «кудринцев» нет. Зато будут как прежде выдаваться на-гора многочисленные программы и стратегии.

3. Пожалуй, единственными выгодоприобретателями назначения станут многочисленные «юргенсы-гонтмахеры». Эти «мыслители» сядут на бюджетное финансирование и как и раньше будут изрыгать высоколобые, но совершенно непригодные для каких-либо позитивных социально-экономических изменений умозаключения. Причем, умозаключения, являющиеся истиной в последней инстанции, поскольку дискуссии эти ребята не приемлют категорически: есть две точки зрения – одна их, другая неправильная. Они и уговорят Кудрина «согласиться» на предложение, якобы, Госдумы.

«Пересидеть» не получится: когда откроются новые форточки возможностей, будет уже не до Кудрина, обладающего стойким отрицательным имиджем в глазах и власти, и населения. Вот почему в первой фразе поста говорится о бессмысленности возможного назначения.

Виталий Калугин:

Почему люди говорят так много там, где говорить не о чем?

Почему надо многословно обсуждать темы "Что там сделает Медведев & Co?". И "Что нам наделает Кудрин на Счетной палате?" Ну положите руку на сердце - там все, что можно сказать - "ничего".

Но ведь люди и СМИ, чтобы подытожить примерно тем же самым, пишут тексты на десяти тысяч знаков.

Я понимаю - поддержание присутствия в публичном поле требует затрат. Но почему это должны быть затраты времени посторонних людей?

Обсуждать имеет смысл хоть сколько-то ВАРИАБЕЛЬНЫЕ события.

Промолчать там, где не смысла в обсуждении - это мудрость. Никто же всерьез не обсуждает - во сколько сегодня встанет солнце? Открыл сайт и увидел время. Поэтому давайте будем мудры и не станем обсуждать нюансы этого "ничего".

И про все эти назначения можно только шутить. Это хотя бы поднимает настроение.

Типа "Кудрина назначили Татьяной Голиковой". А уж как народ изгаляется над премьером - там сотни анекдотов уже.

Михаил Виноградов:

Представил себе комментарии на назначение Навального председателем Счетной палаты.

- Мощный шаг по консолидации общества, преодолению векового разделения общества на красных и белых, особенно символичное в год 100-летия гражданской войны

- Серьезная заявка на кадровое обновление. Ведь, признаемся, для Кудрина работа с СП – это скорее источник статуса, нежели способ реального укрепления этого органа – важнейшего элемента гражданского и общественного контроля

- Шах и мат так называемому «протестному движению», так и не сумевшему подняться над персоналистской повесткой

- Очевидный жест в пользу российской молодежи, часть которой, признаемся, была склонна считать антикоррупционную политику декоративной и декларативной

- Изящный ход, интегрирующий Навального в реальную элиту, но не предполагающий подчинения тем, кому он посвящал свои расследования

- Путь к серьезному укреплению Счетной палаты, блокирующий попытки влияния на нее со стороны правоохранительных органов – ведь пугать нового главу СП арестом или тюрьмой по меньшей мере глупо

- Попытка защитить Счетную палату от превращения в центр разработки так называемых «реформ»

- Включение в состав «Политбюро» фигуры, не находящейся под санкциями и получающей мандат на посредничество при урегулировании самых различных ситуациях, в том числе в отношениях с международными партнерами

- Демонстрация передовых стандартов демократических практик в сравнении с западными «демократиями», где интеграция оппозиции в правительства через коалиции носит неустойчивый характер, дестабилизируя и правящие, и оппозиционные силы

- Коварная манипуляция власти: через полгода он будет выброшен как отработанный материал, повторяя судьбу генерала Лебедя

- Удивительно, что Владимир Путин, сам объявивший об этом назначении, так ни разу и не произнес фамилию Навального вслух

Александр Баунов на сайте московского центра Карнеги пытается анализировать логику назначения вполне серьёзно:

Государственный аппарат у нас обычно дорога с билетом в один конец: дверь выхода, как на особо охраняемых объектах, работает в одну сторону. Это в США чиновники ходят туда-сюда между правительством, think-tank и компаниями, а у нас, за исключением некоторых госкорпораций, он закрытая система. Попав в него, можно бесконечно перемещаться с должности на должность, покинув, практически невозможно вернуться, тем более сразу на высокий пост. Можно рассматривать должность главы Счетной палаты как промежуточную ступень: проверку после возвращения перед повышением, а можно как последнюю, предпенсионную. Повернуться может и так, и этак.

Назначения у нас делаются не в парламентской политической логике (сильнее тот, за кем больше избирателей и больше лоббистских денег, он и претендует на более высокий пост), а в придворной: говоришь, что хочешь служить на благо России, вот и служи. Отказ от предложенной должности по причине бóльших амбиций кандидата или более высокой общественной оценки его возможностей воспринимается как свидетельство того, что кандидат хотел работать не на родину, а на себя, и, как правило, закрывает карьерно-политические перспективы. В этом смысле выбор Кудрина между премьерством и предложенной работой иллюзорен.<...>

Согласившись на должность ниже ожидаемой, Кудрин растрачивает общественный вес, но приобретает аппаратный. Никакие неформальные связи, никакое имя в стране, управляемой бюрократией, не заменят начальственного кабинета, служебной машины с соответствующим номером, телефонов-вертушек и десяти тысяч курьеров. Одновременно остается верным и наблюдение, что в странах с плохо развитой политической системой человек – тоже институт, иначе говоря, красит место. Алексей Кудрин – несомненно человек-институт, раз сумел продержаться высоко в новостях и в общественном мнении семь долгих лет, не имея вообще никакого кабинета. Можно предположить, что с кабинетом его институциональное значение пожалуй что и возрастет.

Олег Кашин на Republic довольно скептичен (полный текст доступен подписчикам или по ссылке из ФБ автора):

Алексей Кудрин от своего нового назначения может ждать чего угодно, но до сих пор он был Кудриным, то есть первым на скамейке запасных и обладателем странной, но трогательной привилегии – раз в год приходить к Путину на прямую линию и намекать, что готов стать премьером. Теперь от этого придется отказаться, потому что его назначают Татьяной Голиковой, и никаких возможностей, чтобы сразу и окончательно доказать, что он не она, что он весомее и круче, у него просто нет. Весь запас энергии и таланта, который Кудрин копил шесть с половиной лет, ему придется потратить на то, чтобы придать своей новой должности сколько-нибудь заметный дополнительный вес, и, возможно, это вообще нерешаемая задача в том числе потому, что мешать ему будет вот это очевидное самоощущение – «я Кудрин».

Он Кудрин, и, конечно, он соберет вокруг себя в Счетной палате тех людей, которые были рядом с ним в Комитете гражданских инициатив, Центре стратегических разработок или около. Амбиции свиты всегда проще амбиций тех, кого свита окружает, и для любого клерка из КГИ или ЦСР статус аудитора или просто аппаратчика Счетной палаты – серьезный карьерный прорыв, заслуживающий того, чтобы как можно основательнее окопаться на новом месте. В этом смысле Счетная палата действительно станет новым центром силы, но это не та сила, которая способна сокрушать государственный монолит, а та, которая притягивает тихих приличных людей из социальной группы «системные либералы» к чиновничьим креслам и кабинетам. Получится что-то вроде потешного двора, когда амбициозный номенклатурный лидер, будучи окруженным этими тихими людьми, каждый день будет слышать от них, как он велик и неотразим, и он почувствует себя победителем гораздо быстрее, чем для этого возникнут хоть какие-то основания. Кудрин без должности – человек в активном поиске, и пространством поиска для него была в общем вся Россия. Кудрин при должности – царь офиса на Зубовской площади, и ничего больше. Полет окончен, поиск завершен, двери закрываются, и за этими дверями никогда не произойдет ничего интересного.

Ещё один сюжет, правда, лишь начинающийся, закручивается вокруг Конституционного суда. Якобы с поста председателя уйдёт Валерий Зорькин, его сменит Лариса Брычёва из администрации президента.

И, что ещё интереснее, в КС должен перейти начальник Следственного комитета Бастрыкин.

Екатерина Шульман:

А вот это поинтереснее прочего. Брычева - председатель КС, ммм. Если вместо нее Клишас, это плохо, если Крашенинников - slightly better (эх, не то бы я сказала о нем десять лет назад), но её на этой непубличной, но узловой позиции не заменить. ГГПУ - правовое сердце Кремля. Что Александра Ивановича надо куда-то девать, стало особенно ясно в процессе всех перепетий процесса Малобродского. Интересно, переживет ли его сама структура. My bet - переживет, конкуренцию силовых ведомств система должна поддерживать ради собственной устойчивости. Если одну и усиливают за счет другой, то немедленно в противовес создают третью (схема МВД - ФСКН - Росгвардия). Милый момент в сообщении этот: "Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента", — сказал собеседник агентства". Это за то, что он во время инаугурации сказал "преступление в должность"?

Серж Митрофанов:

Человек, который кому-то угрожал пистолетом в лесу, может стать судьей Конституционного суда. Почему бы сразу не насажать туда каких-нибудь маньяков?

Алексей Шабуров:

Ну что, настали самые интересные дни в российской политике последних лет. Именно сейчас, а не во время "выборов".

Что уже имеем:

Кудрин - в Счетную палату (точно)

Брычева - в Конституционный суд (неточно)

Бастрыкин - тоже в КС (неточно, но страшно)

Дворкович - остался в совете директоров РЖД с прочерком вместо должности

Рогозин пока остался без должности. И вот это - самое страшное. Мне кажется, сейчас многие ведомства,организации или регионы сжались от ужаса - ведь Рогозина могут назначить куда угодно. Хоть министром культуры. Навис Дмитрий Олегович как дамоклов меч над страной.

А может, все-таки послом?

Александр Пожалов:

Если Брычёва переходит из АП на место руководителя Конституционного суда.

Если Кудрин вместо прихода в АП номинируется на должность руководителя Счётной палаты - главного органа парламентского контроля.

Когда контрсанкционный законопроект месяц открыто дискутируется и перерабатывается на площадке Госдумы, куда ранее перешёл из АП Володин (хотя в 2014 году ничто не помешало ввести продовольственные контрсанкции указом президента и постановлением правительства).

Когда Турчак запускает идеологическую перезагрузку "Единой России" и заявляет о задаче восстановления субъектности партии.

Когда в стране некоторое время назад уже произошло объединение двух высших судов, пусть пока и с прежним председателем.

То в начале нового политического цикла это начинает выглядеть как действительная попытка усиления/восстановления публичных институтов неисполнительной власти и их балансирующей роли по отношению к власти исполнительной.

Олег Пшеничный:

Почитал наскоро ленту фейсбука.

РГГУ возглавит кто-то из ФСИН, Сурков возглавит Еврейскую автономную область, на Донбасс пришлют то ли Максима Шевченко, то ли Явлинского, министром культуры может стать поэт Бастрыкин, СК расформируют, Кудрин метафорически взорвет Думу ядерным калькулятором, на строительстве - уже Мутко, каковым фактом подтверждается вся тенденция в целом.

Медведев иногда ночами будет голый бегать по кремлевской стене, распихивая снайперов, и диким голосом хохотать: его айфон показывает, что он во Внуково.