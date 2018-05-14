Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин принял предложение возглавить Счетную палату. Об этом сам Кудрин заявил на брифинге в Госдуме в понедельник.

Кудрин также сообщил, что ему не делали других предложений о работе — в частности, в администрации президента России. Он также добавил, что лично не разговаривал с Владимиром Путиным по поводу назначения в Счетную палату. Ранее в СМИ появлялись сообщения, о возможном возвращении Кудрина во власть. Бывшему министру финансов прочили работу в администрации президента или вице-премьерство.

На прошлой неделе Кудрин рассказал газете "Ведомости", что ему поступило предложение от "Единой России" стать кандидатом на пост главы Счетной палаты. По его словам, это предложение стало для него неожиданным, тем не менее, он обещал "серьезно подумать".

Фракция "Единой России" выдвинет кандидатуру Кудрина во вторник, 15 мая.

Всего, согласно Конституции, Госдума должна предложить президенту не менее трех претендентов на должность главы Счетной палаты, после чего утвердить выбранного им человека.