Силуанов: попавшая под санкции "Ренова" получила господдержку

Группа "Ренова", как и ее владелец, российский олигарх Виктор Вексельберг, попавшая под санкции США,неделю назад получила финансовую поддержку от правительства России. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Какая сумма была предоставлена компании, министр уточнить отказался.

Он также добавил, что в правительстве прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной, и другим компаниям, попавшим под санкции, в частности - РусАлу и ГАЗу, через созданный государством Промсвязьбанк. Суммы, по словам Силуанова, обсуждаются, ликвидность будет предоставляться банком на общих основаниях, госгарантии по этим кредитам не предусмотрены.

В начале мая группа "Ренова" направила в правительство предложения по поддержке своих активов. По информации СМИ, компания Вексельберга, в частности, просила рефинансировать в госбанках полученные ею на Западе кредиты на 820 миллионов евро под залог акций "РусАла".

6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов и принадлежащие им компании. По данным Reuters, из-за американских санкций были заморожены активы "Реновы" на 1,5–2 миллиарда долларов.