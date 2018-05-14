В Госдуме предлагают уголовное наказание за исполнение санкций

В Государственную думу России внесли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность и сроки заключения за исполнение антироссийских санкций и за "умышленные действия, которые привели к введению санкций против России". Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы поправок – главы обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех фракций Госдумы.

Законопроектом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции. Также предлагается ввести в Уголовный кодекс статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. За такое нарушение, авторы поправок предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей, приговаривать к принудительным работам на срок до четырех лет, либо ограничивать или лишать свободы на такой же срок.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство и Верховный суд уже дали положительные отзывы на этот законопроект. Первое чтение документа должно пройти 17 мая.

Оппозиционер Дмитрий Гудков написал в Фейсбуке: "Опубликован законопроект, делающий борьбу с коррупцией уголовным преступлением". Расследований больше не будет, писать о преступниках во власти больше нельзя – иначе суд и тюрьма, отметил Гудков.