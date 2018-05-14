Мосгорсуд оставил под арестом активиста штаба Навального

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест активиста московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского на митинге 28 января в Москве. Он останется под стражей до 26 мая. Об этом сообщает правозащита "Открытой России".

За три месяца, пока Салтыков был в СИЗО, следствие не провело никаких действий. За это время сменилось четыре следователя, но ни один из них не общался с арестованным активистом, говорится в сообщении. Адвокаты в жалобе в Мосгорсуд настаивали, что суд первой инстанции не привел доводы, почему нельзя применить более мягкую меру пресечения.

Салтыкова задержали 28 января в Москве вместе с Алексеем Навальным на акции в поддержку "забастовки избирателей". В автозаке активиста избили. На следующий день суд арестовал его на 30 суток за неповиновение требованиям полицейских и повторное участие в несогласованном митинге.

27 февраля за два часа до истечения срока административного ареста Салтыкова доставили в Следственный комитет, а потом домой для проведения обыска. На следующий день суд арестовал Салтыкова. По версии следствия, Салтыков на акции протеста в Москве 28 января нанес удары двум полицейским. Активисту грозит до пяти лет лишения свободы.