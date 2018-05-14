Протесты на границе сектора Газа и Израиля: есть жертвы

Более 10 палестинцев убиты израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля во время акции против открытия посольства США в Иерусалиме. Около 500 человек получили ранения, в том числе 35 - огнестрельные. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Палестинской автономии.
По данным телеканала Al Jazeera, в протестах принимают участие около 10 тысяч палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.
Израильские военные обвинили контролирующую Палестинскую автономию группировку ХАМАС в подстрекательстве.
Накануне армия обороны Израиля при помощи листовок призвала жителей Газы отказаться от массовых протестов и не пересекать пограничные заграждения.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран, а также представители Евросоюза.
30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.