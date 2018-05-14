ЕС ввел санкции в отношении организаторов выборов в Крыму

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, причастных к организации выборов президента 18 марта 2018 года в аннексированном Россией Крыму. Список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Европейского совета. В него вошло руководство избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

Всего под санкциями за нарушение территориальной целостности Украины сейчас находятся 155 человек и почти 40 компаний. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке подчеркнул, что ограничения расширили после его встречи с президентом Франции и канцлером Германии. Украинская прокуратура ранее возбудила дело против организаторов голосования в Крыму. Организаторов выборов обвиняют в посягательстве на государственную целостность Украины и государственной измене. В российском Центризбиркоме деятельность украинских властей назвали неконструктивной.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные.

Страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".