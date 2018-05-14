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В Бурятии полиция избила задержанных на акции против вырубки леса

Вырубка леса (Иллюстративное фото)

В Бурятии полиция избила активистов задержанных на акции против вырубки леса. Об этом проекту ОВД-Инфо рассказала экоактивистка Ольга Жакова.

Одна из участниц акции после задержания находится в больнице. Ещё двое активистов получили травмы и вывихи. Всего на несогласованном митинге было задержано 8 человек, сообщает Сибирь.Реалии.

14 мая в Улан-Удэ прошел несанкционированный митинг. Жители выступили против вырубки леса китайской компанией в Закаменском районе Бурятии. Договор аренды тайги с иностранным инвестором планировался на 49 лет.

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