В Бурятии полиция избила задержанных на акции против вырубки леса

В Бурятии полиция избила активистов задержанных на акции против вырубки леса. Об этом проекту ОВД-Инфо рассказала экоактивистка Ольга Жакова.

Одна из участниц акции после задержания находится в больнице. Ещё двое активистов получили травмы и вывихи. Всего на несогласованном митинге было задержано 8 человек, сообщает Сибирь.Реалии.

14 мая в Улан-Удэ прошел несанкционированный митинг. Жители выступили против вырубки леса китайской компанией в Закаменском районе Бурятии. Договор аренды тайги с иностранным инвестором планировался на 49 лет.