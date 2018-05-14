НКО требуют не запрещать ввоз импортных лекарств

Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили в Госдуму и Совет Федерации обращение с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу в Россию из-за санкций. Ранее в Госдуме пообещали, что ко второму чтению законопроекта речи о прямом запрете там идти не будет. Но, по мнению авторов письма, в законе сохраняется норма, которая позволит ограничить ввоз медикаментов в любой момент. Среди подписавшихся под обращением — представители руководства фонда "Подари жизнь", фонда Константина Хабенского, фондов "Дети-бабочки", "Галчонок", "Вера". Авторы обращения убеждены, что "фармацевтический рынок России и без запретов не обладает высокой привлекательностью для иностранных компаний". Фонд "Подари жизнь" вынужден ввозить по рекомендациям врачей-онкологов более 30 незарегистрированных в России препаратов, необходимых по индивидуальным жизненным показаниям для лечения детей с онкогематологическими и иммунологическими заболеваниями.