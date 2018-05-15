Минюст России не обнаружил ни геев в Чечне, ни нарушений их прав

В Чечне в ходе проверок не обнаружено нарушений прав геев, как и самих представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом заявил исполняющий министра юстиции России Александр Коновалов в Женеве на заседании рабочей группы ООН, где он представлял доклад о ситуации с правами человека в России.

Помогите нам обнаружить их, попросил Коновалов и добавил, что во время проверки была использована информация СМИ, которые сообщали о нарушениях прав сексуальных меньшинств в Чечне. Глава Минюста России утверждал, что во многих случаях речь идет о нарушениях закона, никак не связанных с сексуальной ориентацией, политическими и религиозными убеждениями.



Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

В апреле этого года российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность. . Некоторые из них готовы дать показания в международных институтах, в том числе в ЕСПЧ.