Кадыров ответил на обращение к Путину из-за дела Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал направленное президенту Владимиру Путину письмо от 60 российских общественных и культурных деятелей в связи с уголовным преследованием руководителя грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Кадыров обвинил их в попытке давления на следствие и суд. В выводах авторов обращения о том, что дело против Титиева сфабриковано местными властями, которые „мстят ему за его правозащитную деятельность“, "нет и доли истины", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Глава Чечни утверждает, что Титиев никогда не занимался публичной защитой людей, не обращался к чеченским властям по этим вопросам и "никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией".

Накануне журналисты, деятели культуры и науки обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу уголовного дела в отношении правозащитника Оюба Титиева. Они потребовали от президента обеспечить передачу дела на федеральный уровень и положить конец травле "Мемориала". Подпись под обращением поставили 60 человек.

Оюб Титиев, задержанный в январе в Чечне, арестован до 9 июня. Защита продолжает настаивать, что дело правозащитника сфабриковано, а пакет с наркотиками ему подбросили. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.