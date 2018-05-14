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Деятели культуры направили Путину письмо в связи с делом Оюба Титиева

Руководитель грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев (Архивное фото)

Журналисты, деятели культуры и науки обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу уголовного дела в отношении руководителя грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе правозащитного центра.

Подписавшие письмо потребовали от президента обеспечить передачу дела на федеральный уровень и положить конец травле "Мемориала". Подпись под обращением поставили 60 человек. Среди них: актриса Лия Ахеджакова, писатель Дмитрий Быков, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, журналист Леонид Парфенов, актриса Чулпан Хаматова, литературовед Александр Архангельский.

Оюб Титиев, задержанный в январе, арестован до 9 июня. Защита продолжает настаивать, что дело правозащитника сфабриковано, а пакет с наркотиками ему подбросили. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.

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