Мое 9 Мая. Сергей Константинов – о примазавшихся

Отгремел очередной День Победы. На следующий день наступило мгновенное затишье, почти с самого утра убрали транспарант "С праздником, любимый город!", а в пятом углу Опочецкого центра дополнительных образовательных программ, где еще накануне было "С Днем Победы!", теперь обычное, нейтральное расписание секций и кружков. Мероприятие проведено. Похожей была ситуация на следующий день после выборов 18 марта: уже 19-го все многочисленные билборды сняли.

Можно констатировать, что исполнительная дисциплина на высоте. А в новостях уже слышим, что президент подписал указ о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы. Не приходится сомневаться, что и 74-я и 75-я годовщина будут проведены с соответствующим государственным размахом. Но всегда найдутся и такие, кто не ходят в колонне своей организации по центральным площадям своих городов.

Поскольку в последние годы я являюсь служащим-бюджетником, то испытал на себе все "прелести" уговоров и приказаний прийти на демонстрации. Вот и нынче слышу, как руководитель подходит к уборщице: "Марина Андреевна (имя изменено), завтра на парад, в 10:30 встречаемся напротив библиотеки". Такой стиль я наблюдал не в одном таком офисе. Я уж не знаю, как они приходят к такому, но, видимо, по-другому нельзя быть в наше время руководителем-бюджетником. Возможно, еще дело в том, что психологически нормальному человеку трудно противостоять безапелляционности и хамству. Хамству, да еще такому стремительному вообще трудно противостоять – а если это начальник, да в рабочее время к тебе подошел, то волей-неволей срабатывает такой механизм: с хамом лучше не спорить, лишь бы отстал.

Это чиновничье "мясо", этот офисный "планктон" в бюджетном учреждении низводится до уровня того самого "овоща", удобной послушной массовки. Люди, превращенные в функцию ("функционал", как сейчас говорят), в которых стараются не замечать ничего человеческого, личного, которые снова превращены в винтики государственной машины. А кто будет задавать винтику, ну, казалось бы, элементарные вопросы: "Какие у вас планы на завтрашний день? Не могли бы вы принять участие в завтрашнем параде в нашей колонне?" Главное в том, что у людей, которых "нагнули" и пригнали на мероприятие, а не которые сами по зову души пришли на праздник, это мероприятие не вызовет никакого отклика в душах. Приятель на работе 10 мая: "Ну чего ты не пришел? Мы, – говорит, – пришли, посмеялись, шарики надули, за четыре минуты дошли до площади и разбежались". Я и сам, выезжая из гаража, видел, как начальник отдела организации минут через 20 после начала шествия быстрым шагом направлялся в сторону гаража. Для него мероприятие также было уже проведено.

Еще мой сослуживец разговорился на параде с представителями соседней колонны и, увидев, что их больше, чем в прошлые годы, поинтересовался: почему так? Оказалось, что они пришли по письменному распоряжению и за отгул. Это насколько же нужно не уважать не только своих подчиненных, но и в итоге сам "великий праздник Победы"! Но ведь когда они подходят к тебе, чтобы или устно, или письменно приказать идти на парад – это же подается как? Сознательный руководитель не забыл, что будет День Победы, он обуреваем душевным порывом в связи с приближающимся праздником, вот пришел к тебе – не настолько сознательному, довольно ленивому и забывчивому – напомнить о гражданском долге и поднять тебя хоть на время на свою собственную высоту. Но нет, как видим, разбегаются все довольно быстро.

Кто в этом преуспел – получит грамоту

Заботит ли это руководство? Нет, потому что руководство интересует только массовый проход в колоннах – а дальше разбегайтесь. Точно такая же практика была и на последних мартовских выборах. Какая была установка тогда? Проголосовать в первой половине дня, до 15 часов отзвониться начальнику отдела, а тот в свою очередь должен был доложить "наверх". Так для чего они работают, руководители бюджетных и не только учреждений, для чего они превратились в вертухаев этого бюрократического стада, которое с тех же "верхов" всеми силами обаранивает госТВ? Ответ на этот вопрос появился в нашей районной газете: врио губернатора области приезжал в Опочку и, среди прочего, вручил грамоты за активное участие в выборах президента Российской Федерации. Вот что такое бюрократическое, чиновничье государство: они унижаются сами, унижают других, нарушают трудовое законодательство, потому что отгул предоставляется за работу в выходной или праздничный день, а никак не за участие в демонстрациях. Но лишь бы исполнить волю, как бы это до сих пор дико, смешно и все еще кажущимся невозможным ни звучало, в нашей формально демократической стране, выполнить волю одного единственного человека, который хочет, чтобы было так, а не иначе. Кто в этом преуспел – получит грамоту. И смотрите: чем проще оценить их работу (как на выборах, где явка считается), тем сильнее давление, потому чем выше "к верху", тем более там должны быть весомыми грамоты и что там к ним прилагается.

Ну а что же мы – те, кто не пошел? Помните, как было в песне: "Ну а мы, ну а мы – педерасты, наркоманы, нацисты, шпана. Как один, социально опасны, и по каждому плачет тюрьма". Не скажу, что чувствуешь себя героем и изгоем, но некоторая депрессия присутствуют. Но мне повезло, у нас дома оказалась книжечка, выпущенная в этом году к Дню Победы в Псковской области, называется "Улицы Героев на карте Псковской области". Я ее прочитал не 9 мая, а позже, на выходных, и испытал те чувства, которые, как я думаю, должны испытывать люди в нашей стране в этот день. Прежде всего, чувство страшной несправедливости и горечи утраты людей, на долю которых выпала Великая Отечественная война, боль тех переживаний, что им пришлось вынести, гордость и восхищение их подвигом.

Когда читаешь истории жизни конкретных людей, понимаешь смысл фразы "войну выиграл народ", потому что наша война состояла из таких ежедневных подвигов (потому что в этой книге собраны только имена Героев Советского Союза, в честь которых названы улицы в Псковской области, а сколько их было еще!) рядовых, офицеров, партизан. И кто знает, в какой момент, какой, может, сначала не заметный (потому что есть те, кому присваивали звание Героя Советского Союза и в 60-е годы, а не только во время войны или сразу после) подвиг переломил ход войны – и фашистская машина повернула вспять? Еще нельзя не сказать про другой факт: сколько среди них было добровольцев. Если это не кадровые военные, не те, кого призыв застал в войсках, то это добровольцы, а среди них много было женщин.

Все, что вы можете, – примазываетесь к нам или примазываете нас к себе

Вот Гнаровская Валерия Осиповна (года жизни 18.10.1923 – 23.09.1943). В сентябре 1941 года семья Гнаровских эвакуировалась в Сибирь. Далее цитата по книге: "Валерия неоднократно обращалась в местный райвоенкомат с требованием направить ее на фронт, но каждый раз получала отказ. Весной 1942 года комсомолки села Бордюжье добились зачисления их в формировавшуюся там 229-ю стрелковую дивизию. Так Валерия вместе с подругами прошла военную подготовку и изучила санитарное дело. В июле 1942 года дивизия была направлена на Сталинградский фронт в состав 64-й армии и сразу же вступила в тяжелые бои, в которых Валерия Гнаровская проявила храбрость, вынося на себе с поля боя раненых… 23 сентября 1943 года в боях возле села Иваненки санинструктор 907-го стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии Валерия вытаскивала на себе раненых и доставляла их на перевязочный пункт. В это время в направлении перевязочного пункта прорвались два немецких танка. Спасая раненых, Гнаровская со связкой гранат бросилась под один из них и подорвала его, второй был подбит подоспевшими красноармейцами: немецкая контратака была отбита, снята угроза уничтожения штаба полка, а боевая задача полка – выполнена. После боя местные жители нашли тело Валерии и похоронили. В честь девушки село Иваненки было переименовано в Гнаровское… В поселке Плюсса в ее честь названа улица и установлен памятник".

Но есть одно "но". Уже после прочтения книги "Улицы Героев" я вернулся в ее начало и наткнулся на первой и второй странице на фотографии В. Путина и врио губернатора Псковской области М. Ведерникова. Слушайте, мы вас, конечно, пролистаем, как пролистывали Маркса, Энгельса, Ленина, но все это имеет свое название: "примазаться". В том числе и "замазать" собой что-то, тебе не принадлежащее. Все, что вы можете, – примазываетесь к нам или примазываете нас к себе. Все, что вы придумываете для нас, чтобы как бы окучить свое стадо – попытки примазать нас к вам: жадным, циничным, бесталанным, бездушным, корыстным российским властям. И вы думаете, мы будем слушать вас таких? Ошибаетесь.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область

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