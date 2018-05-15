ФБК нашел у владельца LifeNews квартиру в Париже за 2 млн евро

Владелец LifeNews Арам Габрелянов, предположительно, владеет в Париже квартирой стоимостью более двух миллионов евро. Об этом говорится в опубликованном во вторник расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В материале утверждается, что квартира была приобретена в 2009 году, принадлежит Габрелянову и его сыну Ашоту, а изначально была оформлена на их кипрский офшор ZORANSON, специально созданный для этой цели.

Основатель ФБК Алексей Навальный отметил, что авторам расследования не удалось установить, откуда Габреляновы получили средства на покупку квартиры.

При этом оппозиционер напомнил, что сам Арам Габрелянов после публикации одного из расследований ФБК утверждал, что не владеет элитной недвижимостью, а также обещал "подарить пентхаус" тому, кто его найдет.

В ролике, посвященном расследованию, Навальный называет владельца LifeNews пропагандистом, обслуживающим интересы Кремля. Сам Габрелянов в ответ на заявления ФБК написал у себя в Фейсбуке, что купил квартиру "давно" и на заработанные деньги.

О публикации ролика Навальный заявил в перерыве судебного заседания по делу об акции "Он нам не царь". Оппозиционера обвиняют в организации несогласованного мероприятия и неповиновении полиции, дело рассматривает Тверской суд в Москве.