Суд оштрафовал участников митинга против вырубки леса в Бурятии

Суд в Улан-Удэ оштрафовал участников несогласованной акции против вырубки леса в одном из районов региона. Девять человек, задержанных накануне, обвинили в организации митинга без подачи уведомления и неповиновении полиции. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

Организатор митинга в суде признал вину, сообщив, что с помощью мессенджера "Вайбер" и соцсети в "ВКонтакте" приглашал людей на протестную акцию. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение несогласованного с властями мероприятия. Остальным участникам выписали штрафы от 500 до 1000 рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил жителей республики, вышедших на митинг против вырубки леса в Закаменском районе, в "попытке раскачать ситуацию" перед выборами. Он заявил, что недовольство людей "отдельные товарищи" используют в корыстных целях, и добавил, что инициаторов акции уже знают и "взяли на карандаш".

Накануне в Улан-Удэ прошел митинг против вырубки леса в Закаменском районе, где планировалось передать участок китайскому инвестору сроком на 49 лет. Соглашение с компанией "МТК – Дженькей" по возведению деревоперерабатывающего комплекса заключено в июне 2017 года. Объем планируемых инвестиций – 753 миллиона рублей. Во время несогласованной акции полиция задержала 11 человек. По данным "ОВД-Инфо", нескольких участников избили. Одной женщине вывихнули руку, другую доставили в больницу, ей поставили капельницу. Кроме того, между протестующими и сотрудниками МВД произошла драка.

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