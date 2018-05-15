Стихи орловского поэта Бывшева повторно признали экстремистскими

Суд в Орле во вторник повторно признал стихотворение учителя и поэта Александра Бывшева "На независимость Украины" экстремистским. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Поэт уже осужден за публикацию этого стихотворения. 9 апреля Кромской районный суд признал Бывшева виновным в разжигании ненависти и вражды и приговорил его к 330 часам принудительных работ. Прокурор требовал два с половиной года колонии-поселения.

Сам Бывшев предположил, что Советский суд занимался вопросом признания этого стихотворения официально экстремистским. Будут ли после сегодняшнего решения какие-либо последствия, подсудимый пока не знает.

17 января 2017 года Следственный комитет по Орловской области завел на Бывшева уголовное дело, третье для поэта, по статье о возбуждении ненависти. Поводом послужила публикация в 2015 году в соцсети "Вконтакте" стихотворения "На независимость Украины".