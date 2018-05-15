Киев: директора "РИА Новости Украина" обвиняют в "госизмене"

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали 15 мая в Киеве Кирилла Вышинского - директора информационного агентства "РИА Новости Украина" (в 2015 году он получил гражданство РФ, но не вышел из украинского, то есть имеет двойное гражданство, - РС). Вышинскому инкриминируют государственную измену, проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Об этом заявил на брифинге в Киеве замглавы СБУ, генерал-лейтенант Виктор Кононенко.

По данным следствия, журналист по заданию Москвы готовил сначала информацинные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией полуострова, а затем в Киеве - в поддержку сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" и ежемесячно получал на антиукраинскую деятельность 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в СБУ, поступали из России в Украину через Сербию.

По делу "РИА Новости Украина" СБУ совместно с прокуратурой Автономной республики Крым (действует в Киеве) провели обыски по пяти киевским адресам.

"Мы попали в точку, я давно не помню, чтобы через час после начала обысков была реакция и главы МИД РФ Лаврова, и пресс-секретаря российского президента Пескова", - заявил Виктор Кононенко. По его словам, задержанный Вышинский зарегистрировал в Украине ряд компаний, в том числе "Тор Интер селект", которая действует под брендом "РИА Новости Украина", чтобы скрыть механизм финансирования из России и сотрудничество с "РИА Новости" и ФГУП МИА "Россия сегодня".

Кононенко также сообщил, что по Вышинскому шла разработка спецслужбы "как по украинскому гражданину, привлеченному российскими структурами, но затем в ходе проведения обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды, в частности медаль Российской Федерации "За возвращение Крыма". Как свидетели по делу "РИА Новости Украина" проходят 20 граждан Украины.

В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась ее российская коллега Татьяна Москалькова относительно защиты российского гражданина Кирилла Вышинского.

Ранее за освещение деятельности сепаратистов Донбасса Вышинский был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", а в 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили в России медалью "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму".

В реестре украинских печатных СМИ и информационных агентств издание "РИА Новости-Украина" не значится. Еще в 2011 году в Украине отменили обязательную аккредитацию для иностранных журналистов и иностранных СМИ, поэтому в МИД и в Министерстве информационной политики Украины корреспонденту Радио Свобода не смогли подтвердить, является ли это издание филиалом российского агентства. Как сказала Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, "по сути это ("РИА Новости-Украина") российский филиал, который прикрывался украинской вывеской".

Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала в твиттере, что сотрудники СБУ "ворвались в наш офис":

Однако затем подчеркнула, что "ресурс <"РИА Новости-Украина"> с нами юридически не связан".