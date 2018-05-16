Главу "РИА Новости-Украина" Вышинского этапировали в Херсон

Украинские власти этапировали задержанного накануне руководителя информационного агентства "РИА Новости- Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

В Херсоне Вышинскому определят меру пресечения. Там находится офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет его дело.

Украинские власти инкриминируют Вышинскому (в 2015 году он получил гражданство РФ, но не вышел из украинского) государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. По данным следствия, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, а затем в Киеве – в поддержку сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" и ежемесячно получал на антиукраинскую деятельность 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в Службе безопасности Украины , поступали из России через Сербию.

Ранее за освещение деятельности сепаратистов Донбасса Вышинский был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", а в 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили в России медалью "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму".

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко накануне предложил обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя обыски в офисе и у журналистов "РИА Новости –Украина", отметила, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Киева российской пропагандой, но призывают украинские власти действовать в рамках закона.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир отметил, что "борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам в области прав человека и представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации".