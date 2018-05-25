Тактика влияния. Ксения Кириллова – о пути к "возрождению"

Материалы, раскрывающие характер вмешательства Кремля во внутренние дела Соединенных Штатов и других западных стран, выявили множество тактик российского влияния за рубежом – начиная от прямого лоббирования и заканчивая различными "спецоперациями под чужими флагами". Интересно, что многие важные пункты стратегии внешней политики и влияния России на механизм принятия решений правительствами других стран были разработаны довольно давно, еще 14 лет назад – эмигрировавшим в США в 1976 году советским физиком Эдуардом Лозанским. Сейчас он является руководителем некоммерческой организации Russia House в Вашингтоне и директором Американского университета в Москве, а также ежегодно организует Всемирный российский форум.

Лозанский в последнее время стал довольно популярной фигурой. В конце апреля еженедельник Newsweek опубликовал статью, ряд комментаторов в которой называют деятельность руководителя Russia House "операцией по распространению влияния", отмечая, что заявления Лозанского на главных российских телеканалах и сайтах полностью совпадают с внешней политикой Кремля.

Сам Лозанский уверяет: он действует исключительно по убеждениям и считает, что его работа одинаково полезна как России, так и Соединенным Штатам. "Я гражданин США и благодарен Соединенным Штатам за то, что они предоставили мне убежище от Советов. Дружба с Россией – это благо для Америки. Если вы хотите называть меня пропагандистом, да, я согласен с этим, но для США, а не для России", – заявил он в интервью Newsweek.

Даже если оставить в стороне личность Лозанского и мотивы его приверженности внешнеполитическому курсу Москвы, стоит обратить внимание на написанную им книгу "Этносы и лоббизм в США. О перспективах российского лобби в Америке", изданную в России еще в 2004 году. Следует сделать оговорку: в то время Россия вела себя на международной арене иначе, нежели сегодня. Еще не было нападения на Грузию, аннексии Крыма и вмешательства в восточных областях Украины, равно как и попыток повлиять на исходы выборов в США. Не было еще даже смерти Сергея Магнитского и Мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года. Многие западные политики тогда искренне верили в возможность создания единого экономического пространства "от Лиссабона до Владивостока".

Соответственно, в самой идее формирования альянса России и США для совместной борьбы с терроризмом, которую Лозанский предложил в своей книге, казалось бы, не содержалось ничего предосудительного. Однако даже тогда в методах лоббирования этой идеи Лозанский сформулировал те деструктивные тактики, которые стали основой нынешней российской внешней политики. Остановлюсь лишь на некоторых тезисах 7-й главы монографии, посвященной проблемам создания российского лобби в США.

1. Одним из главных элементов лоббирования Лозанский называет "процесс формирования общественного мнения", указывая, что "Конгресс и правительство Соединенных Штатов весьма чутко реагируют на мнение суверена американской политики – американского народа". Далее Лозанский отмечает: "Россия должна предпринять колоссальные усилия для формирования своего положительного имиджа" в глазах американской общественности. Заметим: речь идет только об имидже, а не о совершении конкретных шагов, доказывающих реальную надежность Москвы как партнера. Конечно, автор не упоминает в своей книге такие методы "создания имиджа", как пропаганда, клевета, формирование иллюзорной реальности с помощью многочисленных троллей и других "активных мероприятий". Эти тактики в полной мере реализуются через десятилетие после выхода книги Лозанского, но их цель та же – влияние на общественное мнение Соединенных Штатов.

2. Лозанский указал, что "большинство россиян будет гораздо охотнее поддерживать присоединение своей страны к мировым блокам и коалициям, обещающим им не только экономические преимущества, но и не в последнюю очередь национальное возрождение и геополитическое возвышение", четко обозначив подлинную задачу Москвы в отношениях с США.

Абсолютно необходимо создание серьезной лоббистской структуры в Вашингтоне с отделениями в местах постоянного проживания соотечественников

3. Даже в 2004 году Лозанский использовал в качестве одного из основных своих аргументов российский ядерный потенциал, называя его "внешнеполитическими возможностями России". Лозанский упоминает о возможности Москвы нанести ядерный удар по территории США, детально останавливается на параметрах российского ядерного потенциала и перспективах его развития и вновь подчеркивает: "Это много больше, чем нужно для уничтожения любой цивилизационной инфраструктуры". Далее Лозанский указывает, что все это "делает вопрос глобального выживания человечества во многом функцией понимания условий этого выживания в Кремле". Фактически, Лозанский предлагал использовать ядерный шантаж в качестве инструмента лоббирования своих интересов еще раньше, чем сам Путин стал пользоваться этим приемом.

4. Лозанский пишет об угрозе дестабилизации соседних регионов, также отнеся ее к "внешнеполитическими возможностями России". В частности, Лозанский прямым текстом заявляет: "Маргинализация огромной России способна подвигнуть будущих кремлевских руководителей на сознательные дестабилизирующие меры". Также Лозанский пугает читателей возможностью обращения России "к скрытно-фашистскому авторитарному национализму".

5. Лозанский прямо указывает, что россияне, живущие за рубежом, представляют собой ресурс для воздействия России на политику соответствующих стран. Так, он отмечает, что благодаря 25 миллионам русских, живущих за рубежами своей исторической родины, "Россия способна воздействовать на географическое окружение, ориентируя его в том или ином направлении".

6. И конечно, Россия не была бы Россией, если бы вновь не напомнила о своем праве вето в Совете Безопасности ООН, а также об огромных природных запасах, в первую очередь нефти и газа.

7. Разумеется, за "кнутом" должен следовать "пряник", а потому, закончив перечисление возможных угроз, Лозанский возвращается к заманчивой перспективе борьбы с "общим противником": Китаем и исламским терроризмом.

8. Следующим шагом Лозанский предлагает "создание в США одной или нескольких влиятельных лоббистских организаций, целью которых было бы продвижение идеи долгосрочных и взаимовыгодных двусторонних отношений России и Америки". Этот пункт его программы успешно выполнен.

9. Далее Лозанский переходит к тактикам лоббирования сближения с Россией внутри США, вновь повторяя, что "законодательный корпус и американское правительство не могут игнорировать мнение той или иной части американского населения", что именно диаспора должна выполнять основные лоббистские функции. При этом он сетует, что на момент написания книги различные волны российской эмиграции "не сумели ни соорганизоваться, ни создать каналы воздействия на американских законодателей и на правящие администрации". Здесь же Лозанский прямо указывает, что "такая организация вряд ли может быть создана без поддержки официальной Москвы". "Абсолютно необходимо создание серьезной лоббистской структуры в Вашингтоне с отделениями в местах постоянного проживания соотечественников – Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Майами, Бостоне и некоторых других центрах", – советует Лозанский. Далее он перечисляет основные задачи этой структуры, в том числе "добиваться отмены дискриминационных по отношению к России законов".

10. В конце своей работы Лозанский обозначает "общественные слои и группы интересов в США", на которые должна будет опираться вновь созданная структура. Сюда относятся бизнесмены, политики и международные эксперты, религиозные конфессии, русофилы, слависты и политологи. В качестве финансирования создаваемой структуры на начальном этапе Лозанский предлагает использовать "российские компании, ищущие выход на американский рынок".

Многие из этих предложений реализованы сегодня, только служат все эти меры, увы, не "созданию дружеских и союзнических отношений между Россией и США", как 14 лет назад обещал Лозанский, а продвижению деструктивной внешней политики Москвы и подрыву американской демократии.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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