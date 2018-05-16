США и ЕС осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым

В среду рано утром открылось автомобильное движение по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с аннексированным Россией украинским Крымским полуостровом.

Первые автомобили, в которых находились "местные жители" и журналисты, а также байкеры поехали по мосту со стороны Краснодарского края. Машины были украшены российскими флагами, сообщает ТАСС.

Накануне автомобильную часть моста через Керченский пролив за рулем "КамАЗа"открыл президент России Владимир Путин.

Украинские власти резко отреагировали на открытие моста с аннексированным Крымским полуостровом. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".

Открытие моста осудили в Европейском союзе и США. В ЕС строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а "строительство моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом". С помощью моста Москва пытается "укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма", считают в американском внешнеполитическом ведомстве.

В 2016 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении подрядчиков строительства Керченского моста. Киев, в свою очередь, начал готовить иск к России с требованием возместить убытки, которые несут украинские порты.

Длина Крымского моста составляет 18 километров. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.