Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Сначала глава государства прибыл из Сочи, где проводил совещание о развитии вооруженных сил России, в Тамань – там начинается мост. Затем Путин пообщался с рабочими. После этого он сел за руль "КамАЗа" и с колонной строительной техники направился по Крымскому мосту в Керчь, где был организован митинг-концерт.

Путин в своем выступлении назвал открытие Крымского моста "историческим днем", о котором, как он выразился, "мечтали еще при царе-батюшке". Президент поблагодарил рабочих, а также "организаторов" строительства, поскольку они, как считает глава государства, поставили интересы страны "выше личных и групповых". Мост через Керченский пролив сделал Крым и Севастополь "еще сильнее", заявил Путин.

Так называемый Крымский мост соединяет аннексированный Крым с территорией России. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед открытием Крымского моста заявил: "Именно Путин был инициатором этой стройки. Многие не верили в реализуемость этих планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы". По словам Пескова, "и в практическом плане, и с точки зрения символизма, сегодня – чрезвычайно важный день".

Открытие Крымского моста подробно освещают российские государственные телеканалы. В частности, в эфире канала "Россия-24" перед приездом Путина рассказали об "идеально ровном дорожном полотне", датчиках, которые "следят за состоянием конструкции", а также о том, что в случае землетрясения находиться на мосту "намного безопаснее, чем на обычной дороге".

Ожидалось, что в Керчи в торжественной церемонии открытия Крымского моста примут участие российские эстрадные артисты. Однако во вторник стало известно, что ни Иосиф Кобзон, ни Лев Лещенко, ни Александр Буйнов, ни Олег Газманов не приедут на церемонию. Кобзон объяснил это плохой организацией перелета в Крым. "Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – заявил певец российскому телеканалу "360".

В 2016 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении подрядчиков строительства Керченского моста. Киев, в свою очередь, начал готовить иск к России с требованием возместить убытки, которые несут украинские порты.

Базирующаяся в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым в связи со строительством моста возбудила уголовное дело. В ведомстве утверждают, что объект возводят "в нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права". Кроме этого, по мнению украинских прокуроров, мост "представляет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение".

Длина Крымского моста составляет 18 километров. Автомобильное движение по нему откроют рано утром 16 мая, железнодорожное – в декабре 2019 года.