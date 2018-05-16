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Общество

Суд отказался вернуть детей Юлии Савиновских

Суд отказался вернуть детей Юлии Савиновских
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Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об изъятии у Юлии Савиновских приемных детей. Судью не убедила психиатрическая экспертиза, установившая полную вменяемость Савиновских, у которой забрали двух приёмных сыновей в конце августа прошлого года. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. В областном министерстве социальной политики изъятие детей объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

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