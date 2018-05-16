ОЗХО подтвердила очередной факт применения химоружия в Сирии

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что 4 февраля в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб был использован хлор в боевых целях. В докладе ОЗХО сообщается, что отравляющий газ распылили из баллонов в результате "механического воздействия".

Эксперты изучили два цилиндра, где ранее содержался яд, а также провели анализ проб, взятых в районе химической атаки. Исследование показало высокое содержание хлора на местности. В Миссии по выявлению фактов ОЗХО подчеркнули, что в ее задачи входит только установление обстоятельств химической атаки, а не выявление виновников нападения.

По данным международных наблюдателей, за последние 6 лет химическое оружие применялось в Сирии более 30 раз. Режим президента Башара Асада отвергает обвинения в причастности к химическим атакам.

В частности, сирийскую армию обвиняли в авиаударе по Хан-Шейхуну (провинция Идлиб) в апреле прошлого года. Тогда от отравления ядовитым газом зарином погибли более 80 мирных жителей, пострадали более 550 человек.