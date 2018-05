50 международных организаций требуют отменить блокировку Telegram

Более 50 международных и российских организаций, занимающиеся защитой прав СМИ и интернет-свобод, осудили блокировку Telegram и призвали Россию прекратить "атаку на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете".

Они призвали ООН, Европейский союз, США и другие заинтересованные правительства оспорить действия российских властей, говорится в заявлении, которое оказалось в распоряжении редакции "Новой газеты".

Необходима решительная реакция. Россия пытается принудить интернет-компании выполнять распоряжения, нарушающие права их пользователей, в том числе право на безопасное и конфиденциальное общение, заявил исполнительный директор ARTICLE 19 Томас Хьюз.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отметила, что российское общество постоянно сталкивается с ограничениями в интернете и с нарушением фундаментальных прав человека.

Среди подписавших заявление такие организации, как Amnesty International, Transperency International, Access Now, Development of Democracy and Human Rights, "Репортеры без границ", Московская Хельсинкская Группа, правозащитный центр "Мемориал", "Агора", Фонд защиты гласности и другие.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.