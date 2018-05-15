Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение Таганского суда о блокировке Telegram еще не вступило в силу, так как представители мессенджера подали апелляционную жалобу и должны исправить выявленные в ней недостатки до 4 июня. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее в электронной картотеке суда появилась отметка о том, что решение вступает в силу 15 мая. В пресс-службе пояснили, что сработала автоматика, и пообещали убрать запись.

В Роскомнадзоре, который уже месяц пытается заблокировать Telegram, утверждают, что ведомство руководствуется резолютивной частью решения суда, которая "не требует ожидания вступления его в законную силу".

В понедельник стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выразил готовность рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Юристы, представляющие интересы мессенджера, подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда 11 мая.