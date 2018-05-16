США начали расследование деятельности Cambridge Analytica

Министерство юстиции США и ФБР опрашивают бывших сотрудников компании Cambridge Analytica и банков, которые были связаны с ней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что расследование только началось. Следователи изучают деятельность компании. Cambridge Analytica, Минюст и ФБР от комментариев отказались.

В начале марта выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети.

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний. По данным расследования, которое проводится в США, именно Facebook использовали российские "интернет-тролли" перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании. 2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.