The Hill: ФБР обращалось за помощью к Дерипаске

Федеральное бюро расследований США в 2009 году обращалось к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске за помощью в поиске бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона, пропавшего в Иране. Об этом сообщает The Hill. Издание напоминает, что руководителем ФБР в то время был Роберт Мюллер. Сейчас он занимается расследованием вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

По данным The Hill, агенты ФБР несколько раз тайно встречались с Дерипаской в Европе и Соединенных Штатах. Адвокат российского бизнесмена отметил, что Дерипаска потратил 25 миллионов долларов на формирование поисково-спасательной команды, которая работала с представителями Ирана под наблюдением ФБР.

The Hill сообщает, что ФБР прекратило поиски Левинсона в 2011 году. К тому моменту стало известно, что иранские контакты Дерипаски не могут помочь американским спецслужбам в связи с обострившимися отношениями Тегерана и Вашингтона. По данным издания, ФБР наградило Дерипаску за помощь: бизнесмен получил возможность посещать США по дипломатическому паспорту, хотя не являлся сотрудником МИД.

В США Дерипаску подозревают в связях с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом. Сам Манафорт находится под следствием по делу о вероятном вмешательстве России в американские выборы. В конце апреля Роберт Мюллер сообщил, что изучал закрытые показания Дерипаски.

6 апреля министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. В санкционных списках оказались сам Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании "Русал" и En+. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США готовы снять санкции с "Русала", если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50 процентов.