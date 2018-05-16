Власти Украины: убытки от Крымского моста составляют $19 млрд в год

Власти Украины утверждают, что убытки от строительства Россией моста в аннексированный Крым составляют около 19 миллионов долларов в год (500 миллионов гривен). Такое заявление сделал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам министра, речь идёт о прямых убытках: сократился объём грузов, поступаюзих по морю в украинские порты на Азовском море (вероятно, глава ведомства имел в виду Мариуполь и Бердянск). Он отметил, что непрямые убытки – это многомиллиардные суммы, и пообещал предъявить России счет.

Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром в среду, 16 мая. по нему проехались автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились "местные жители". Машины были украшены российскими флагами.

Открытие моста осудили в Европейском союзе и Соединенных Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".