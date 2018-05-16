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"Люди выключили из себя Россию"

Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста

Украинские журналисты прошлись по повестке российской пропаганды

Питер Залмаев, Дмитрий Чекалин, Матвей Ганапольский о Крымском мосте, "измене Родине", и о тех, кого принято считать "украинской ватой".

Ведущая Елена Рыковцева.

Опрос на улицах столицы

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