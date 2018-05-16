"Люди выключили из себя Россию"

Питер Залмаев, Дмитрий Чекалин, Матвей Ганапольский о Крымском мосте, "измене Родине", и о тех, кого принято считать "украинской ватой".
Ведущая Елена Рыковцева.
Опрос на улицах столицы
Украинские журналисты прошлись по повестке российской пропаганды
Питер Залмаев, Дмитрий Чекалин, Матвей Ганапольский о Крымском мосте, "измене Родине", и о тех, кого принято считать "украинской ватой".
Ведущая Елена Рыковцева.
Опрос на улицах столицы
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