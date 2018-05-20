Авангард и война. Эфир в 18.05

Что делает война с художником и что художник делает с войной? Каким образом первоначальный патриотический подъем большинства европейских творцов во время Первой мировой войны сменяется осознанием ее антигуманности и критикой собственных правительств? Блок, Гумилев и Маяковский: трансформации поэтики после 1914 года. Футуристы и идеи войны и насилия в России и Италии. Абсурдизм как способ осознать войну и революцию. Авангард и категория взрыва. Описательный подход к войне классического искусства (батальные и жанровые сцены, героика и мифология, Гойя и Верещагин) и аналитический способ авангарда (раскалывание формы, взрыв органической материи, движущиеся народные массы как центральный образ времени). Патриотизм и "славянщина", деконструкция и экзистенциализм.

Сборник научных работ “Русский авангард и война”, изданный в Белграде к 100-летию Первой мировой.

Олег Лекманов, литературовед, профессор НИУ ВШЭ; Наталья Злыднева, искусствовед, литературовед, культуролог, профессор Института славяноведения РАН; в записи Екатерина Бобринская, искусствовед; Корнелия Ичин, славист, профессор Белградского университета; Иван Есаулов, филолог, профессор Литературного института.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова