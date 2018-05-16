СК: причиной гибели Валерия Пшеничного в СИЗО стало самоубийство

В Следственном комитете России заявили, что причиной гибели бизнесмена Валерия Пшеничного в одном из СИЗО Санкт-Петербурга стало самоубийство. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя главного следственного управления по Петербургу.

Следствие выясняет было ли это доведение до самоубийства со стороны сокамерников, органов следствия или сотрудников службы исполнения наказания.

16 апреля "Новая газета" опубликовала материал, в котором были приведены результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно отчетам, у Пшеничного обнаружены следы от ударов током, многочисленные раны, а также перелом позвоночника. По версии медиков, бизнесмена задушили шнурком от его капюшона. В статье утверждается, что перед смертью Пшеничный отправил своей супруге записки, в которых просил "никому ничего не платить".

В Федеральной службе исполнения наказания отрицают сообщения о том, что бизнесмена пытали перед смертью.

Пшеничного арестовали 18 января этого года. Предприниматель был фигурантом дела о хищении порядка 100 миллионов рублей у Министерства обороны при проектировании подлодок "Варшавянка". 5 февраля его обнаружили повешенным в камере СИЗО.