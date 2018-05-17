В Кемерове возобновился снос сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове возобновился демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", в котором в конце марта произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Накануне работы по сносу здания были приостановлены после того, как Следственный комитет признал здание вещественным доказательством по уголовному делу о пожаре.

Адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы арендаторов и владельцев помещений в торговом центре , заявил, что вызвал наряд полиции, который выяснит, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет. Исполняющий обязанности заместителя главы Кемерова Леонид Иванов пояснил, что снос "Зимней вишни" начался по договору с собственниками. По его словам, сотрудники Следственного комитета, которые присутствовали на месте работ в четверг утром, никаких претензий в связи с возобновившимся сносом не предъявляли, передает Интерфакс.

Юрист потерпевших Антон Крючков также считает, что решение о сносе здания было принято преждевременно. По его словам, число обвиняемых может увеличиться и потребуется провести, например, следственный эксперимент на месте преступления.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС заявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. По делу о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы восемь человек.