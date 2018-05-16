В Кемерове прекратили снос "Зимней вишни"

Демонтаж кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", в котором в конце марта произошел смертельный пожар, начался накануне, но тут же был остановлен. На этом настояли сотрудники Следственного комитета из-за того, что расследование продолжается.

Официальные комментарии ведомство пока не дает, но адвокаты потерпевших эту информацию подтвердили​ сайту "Сибирь.Реалии": ТРЦ является, по мнению следствия, вещественным доказательством по уголовному делу. Пострадавшие от трагедии и их адвокаты не видели документов о снятии ареста с "Зимней вишни".

Решение о сносе здания было принято преждевременно, сообщил изданию юрист потерпевших Антон Крючков. По его словам, число обвиняемых может увеличиться и потребуется провести, например, следственный эксперимент на месте преступления.

Сносу также препятствует то, что не все владельцы помещений центра передали право собственности администрации города. Из почти полусотни предпринимателей это сделали только четверо. С остальными сейчас ведут переговоры об обратном выкупе – основной собственник здания, Кемеровский кондитерский комбинат, должен купить помещения у бизнесменов, а потом подарить их городу. Однако пока на "Зимнюю вишню" наложен арест – все сделки с объектом по закону запрещены.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС заявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. По делу о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы восемь человек.

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