Эксперты ООН: население России к 2050 году снизится до 133 млн человек

К 2050-му году население России сократится до 133 миллионов человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Если верить прогнозу, то, по сравнению с 2015 годом, население России сократится почти на 20 миллионов человек.

По данным Росстата, в прошлом году уровень рождаемости в России упал на 10 процентов – это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В стране до сих пор сохраняется естесственная убыль населения; по прогнозам Росстата она будет нарастать.

Средняя продолжительность жизни в России составляет 72,5 года. Эксперты ранее называли причинами малой продолжительности жизни высокий объём потребления алкоголя, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

В начале мая президент России Владимир Путин в своем "майском указе" поручил повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Президент потребовал от правительства увеличить долю россиян, занимающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни, до 55 процентов.