Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщила агентству "Москва" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Решение было вынесено ещё 5 апреля по ходатайству следствия. Назвать сумму арестованных средств представитель суда отказалась. Кроме того, в апреле стало известно, что суд арестовал более одного миллиона долларов наличными, которые были изъяты у братьев Магомедовых в ходе обысков.

На прошлой неделе МВД России предъявило Зиявудину и Магомеду Магомедовм официальное обвинение в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В обвинении упоминаются шесть эпизодов с общей суммой ущерба в два с половиной миллиарда рублей.

По версии правоохранительных органов, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономические вопросы, а "его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций". Ряд СМИ ранее писали о связях Магомедова с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем, а Алексей Навальный в 2015 году утверждал, что Магомедов якобы оплачивал отдых пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Братья Магомедовы вины не принают. Они были арестованы 31 марта.