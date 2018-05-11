Братьям Магомедовым предъявлено официальное обвинение

Совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым МВД России предъявило официальное обвинение в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии правоохранительных органов, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономические вопросы, а "его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций", пишет газета. Представитель прокуратуры ранее заявил, что у Магомедова есть связи "в политических кругах". Ряд СМИ писали о связях Магомедова с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем, а Алексей Навальный в 2015 году утверждал, что Магомедов якобы оплачивал отдых пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В обвинении упоминаются шесть эпизодов мошенничества и одна растрата с общей суммой ущерба в два с половиной миллиарда рублей. Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу – а именно со строительством стадионов в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Аналогичные обвинения выдвинуты против экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова, задержанного вместе с Магомедовыми.

Братья Магомедовы и Максидов вины не признают. Они были арестованы 31 марта.