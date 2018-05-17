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Закон об ответе на санкции западных стран принят во втором чтении

Госдума России (архивное фото)

Государственная дума России приняла во втором чтении закон об ответе на санкции западных стран. При доработке в законопроект внесли изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Таким образом не была принята норма об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств.

Перечень продукции, на которую распространят ограничения, будет определять правительство. В законопроекте подчёркивается, что санкции не коснутся жизненно необходимых товаров, аналоги которых в России не производят.

Законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" был внесен в Госдуму 13 апреля. В своём первоначальном виде он предусматривал запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, медикаментов, алкоголя, табака.

Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили главам обеих палат российского парламента письмо с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу из-за санкций. Позднее стало известно, что конкретные предложения из поправок решили убрать.

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