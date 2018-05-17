Закон об ответе на санкции западных стран принят во втором чтении

Государственная дума России приняла во втором чтении закон об ответе на санкции западных стран. При доработке в законопроект внесли изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Таким образом не была принята норма об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств.

Перечень продукции, на которую распространят ограничения, будет определять правительство. В законопроекте подчёркивается, что санкции не коснутся жизненно необходимых товаров, аналоги которых в России не производят.

Законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" был внесен в Госдуму 13 апреля. В своём первоначальном виде он предусматривал запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, медикаментов, алкоголя, табака.

Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили главам обеих палат российского парламента письмо с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу из-за санкций. Позднее стало известно, что конкретные предложения из поправок решили убрать.