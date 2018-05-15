Госдума России сегодня рассмотрит законопроект о контрсанкциях

Государственная дума России сегодня в первом чтении примет законопроект о контрсанкциях. Его готовы поддержать во всех думских фракциях, сообщает "Коммерсантъ". В то же время, по информации издания, в Кремле выступали против принятия документа в нынешнем виде. В администрации президента сочли, что поправки наносят вред российским, а не иностранным компаниям.

По сведениям газеты, серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента. Ко второму чтению законопроект будет изменен. Сегодня же депутаты примут проект постановления о внесении изменений в документ. Как рассказал ранее источник в руководстве Госдумы, это постановление необходимо, чтобы "сохранить лицо" авторов поправок и успокоить все заинтересованные стороны.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесён в Госдуму 13 апреля. Он, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака. В изначальной версии документа упоминались ограничения на ввоз в Россию лекарств из западных стран и запрет на прием на работу американцев. Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили главам обеих палат российского парламента письмо с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу из-за санкций. Позднее стало известно, что конкретные предложения из поправок решили убрать