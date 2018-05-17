ВОЗ проведет экстренное заседание в пятницу из-за новой вспышки Эболы

Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу экстренное заседание из-за новой вспышки геморрагической лихорадки Эбола. В республике Конго зафиксированы 44 случая заражения этим вирусом.

Случаи заболевания вирусом отмечены не только в сельской местности, но и в одном из городов. ВОЗ направила в Конго более пяти тысяч доз вакцины против Эболы. В организации надеются, что прививки помогут избежать вспышки лихорадки.

Эбола нередко приводит к летальному исходу, полноценной вакцины от нее до сих пор нет. Вспышка в Конго стала девятой по счету, начиная с 1976 года. Во время последней крупной эпидемии Эболы в Западной Африке, которая произошла в 2014 году, погибли 11 тысяч человек.